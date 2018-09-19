Указ Порошенко о прекращении договора о дружбе с Россией вступил в силу

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Указ президента Украины Петра Порошенко о решении Совета национальной безопасности и обороны от 6 сентября 2018г "О Договоре о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией" опубликован в среду в "Урядовом курьере" (рус. - "Правительственном курьере").

Согласно соответствующему указу, подписанному Порошенко 17 сентября, он вступает в силу со дня его опубликования.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией был подписан 31 мая 1997 года сроком на 10 лет (с последующей автоматической пролонгацией документа, если стороны не выскажутся против). Верховная Рада ратифицировала документ 14 января 1998 года, Госдума - 25 декабря 1998 года. Договор вступил в силу 1 апреля 1999 года (с момента обмена ратификационными грамотами).

Согласно ст. 40 договора, он заключен сроком на 10 лет. Действие договора автоматически продлевается на следующие десятилетние периоды, если ни одна из сторон не заявит о своем желании прекратить его действие не менее чем за шесть месяцев до истечения очередного десятилетнего периода. Срок отсчета первого десятилетнего периода начинался с даты вступления договора в силу (с 1 апреля 1999 года) и заканчивался 1 апреля 2009 года. Тогда ни одна из сторон не изъявила желание о прекращении действия договора до 1 октября 2008 года, поэтому его действие автоматически продолжилось на следующий десятилетний период.

Согласно Договору о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной, закреплялся принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.