Президент Украины продаст свой судостроительный завод

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко намерен продать свой судостроительный завод "Кузница на Рыбальском" отечественному покупателю после согласия Антимонопольного комитета, сообщил пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко.

"Фонд Прайм ессетс кэпитал, который управляет активами Петра Порошенко сообщил, что достиг принципиального соглашения о продаже завода "Кузница на Рыбацком" отечественному покупателю. В случае если Антимонопольный комитет предоставит согласие и будут решены все формальности, соглашение подпишут и реализуют", - написал Святослав Цеголко в фейсбуке.

Также он напомнил, что в январе 2016 года Петр Порошенко передал свой самый большой актив, компанию "Рошен", в доверительную собственность компании Rothschild.

"Никаких" аграрных или крахмальных бизнесов в РФ", о которых безосновательно и ложно утверждают оппоненты, у Петра Порошенко нет", - подчеркнул Цеголко.