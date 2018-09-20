В "Хезболле" заявили, что получили высокоточные ракеты

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Лидер ливанской шиитской организации "Хезболла" Хасан Насралла заявил, что она получила "высокоточные ракеты", несмотря на попытки Израиля воспрепятствовать этому.

"Это сделано. У движения сопротивления есть высокоточные ракеты", - сказал Насралла, выступая в четверг на местном телеканале.

"Если Израиль начнет войну против Ливана, его постигнет участь, которую он никогда не ожидал", - сказал Насралла.

Власти Израиля не раз заявляли, что работают над тем, чтобы Иран и "Хезболла" не получили самые передовые единицы оружия.

Ранее в сентябре Израиль признал, что за последние 18 месяцев нанес свыше 200 авиаударов по Сирии, где отряды "Хезболлы" воюют на стороне правительства Башара Асада.

Вечером 17 сентября над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 был сбит российский самолет-разведчик Ил-20, на борту которого находились 15 военнослужащих. В Минобороны РФ заявили, что под удар его подставили израильские истребители, наносившие удар по целям в Сирии.