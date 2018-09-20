Путин обсудил с СБ РФ безопасность военных после катастрофы Ил-20

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Вопросы безопасности российских военных в Сирии, итоги состоявшихся 9 сентября выборов в России, а также ряд других тем обсудил президент России Владимир Путин с постоянными членами Совбеза РФ, сообщил в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"На повестке дня была тема повышения уровня безопасности российских военнослужащих в Сирии после катастрофы российского Ил-20 близ базы Хмеймим", - сказал Песков. "Состоялся также обмен мнениями о результатах выборов в России, прошедших 9 сентября", - отметил он. "Участники совещания также проговорили вопросы российско-белорусского сотрудничества в контексте подготовки встречи президентов двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко в пятницу в Сочи", - сказал пресс-секретарь. "Обсуждались также текущие вопросы социально-экономического развития России", - добавил он.

В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министры внутренних дел Владимир Колокольцев, иностранных дел Сергей Лавров, обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Российский самолет-разведчик Ил-20 был сбит над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 в ночь на 18 сентября.