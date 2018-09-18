Российский Ил-20 был сбит над Средиземным морем силами ПВО Сирии

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Российский самолет Ил-20 был сбит С-200 ПВО Сирии, но его подставили под удар самолеты Израиля, заявил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии. В результате Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200", - сказал он.

По его словам, 17 сентября около 22:00 часов четыре F-16 военно-воздушных сил Израиля нанесли удар управляемыми авиационными бомбами по сирийским объектам в районе города Латакия. "Заход на цели осуществлялся на малой высоте со стороны Средиземного моря", - сказал Конашенков.

"Израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию для надводных кораблей и воздушных судов, находящихся в этом районе. Бомбометание выполнялось недалеко от места нахождения французского фрегата "Оверн" ("Auvergne") и в непосредственной близости от заходившего на посадку самолета Ил-20 ВКС России", - сообщил он.

Как отметили в министерстве, израильская сторона не предупреждала Россию о готовящихся ударах по Сирии. "О планируемой операции Израиль командование российской группировки войск в Сирии не предупреждал. По "горячей линии" уведомление поступило менее чем за одну минуту до удара, что не позволило вывести российский самолет в безопасную зону", - сказал Конашенков.

Поисково-спасательная операция в районе крушения Ил-20 продолжается.

Как сообщалось, российский самолет-разведчик Ил-20 с военнослужащими на борту пропал над Средиземным морем около 23:00 по московскому времени 17 сентября в 35 км от побережья Сирии во время ударов израильской авиации по сирийской территории и пусков ракет с французского военного корабля.

По последним данным военного ведомства, в результате инцидента погибли 15 российских военных.