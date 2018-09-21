Американский авианосец "Гарри Трумэн" подошел к Исландии

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Американская авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем "Гарри Трумэн", вошедшая на текущей неделе в зону ответственности 6-го оперативного флота ВМС США, в настоящее время выполняет задачи по патрулированию в Норвежском море вблизи Исландии, свидетельствуют открытые данные Пентагона. По информации ВМС США, в среду авианосец посетил министр иностранных дел Исландии Гудлаугур Тор Тордарсон, а также послы Канады, Великобритании и Германии в этой стране.

Как следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов, в четверг истребители F-15 ВВС США, базирующиеся в Исландии, и F-16 ВВС Норвегии вылетали на опознавание и сопровождение двух дальних российских бомбардировщиков Ту-22M3, выполнявших полет над Норвежским морем. По их сведениям, российские бомбардировщики совершили полет вдоль побережья Норвегии, а затем вблизи Исландии, после чего взяли курс на базу.

Наблюдатели не исключают, что российские бомбардировщики Ту-22М3, которых на Западе называют "убийцами авианосцев", совершили полет вблизи района дислокации "Гарри Трумэна".

Во вторник ВМС США сообщили, что авианосная ударная группа во главе с "Гарри Трумэном" вошла в зону ответственности 6-го американского оперативного флота, которая охватывает Восточную Атлантику, включая омывающие Европу Норвежское, Баренцево, Северное и Балтийское моря, а также Средиземное море.

Авианосец сопровождают ракетный крейсер "Норманди", а также ракетные эсминцы "Арли Берк" и "Форест Шерман", оснащенные крылатыми ракетами "Томагавк" с дальностью действия 1,6 тыс. км. Кроме того, в авианосную ударную группу входит ракетный эсминец "Балкли", который в настоящее время находится в восточной части Средиземного моря.

Наблюдатели также не исключают, что "Гарри Трумэн" через какое-то время из Атлантики пойдет в Средиземноморье.

С конца апреля по конец июня авианосная ударная группа "Гарри Трумэна" выполняла боевую задачу в Восточном Средиземноморье. Палубная авиация американского авианосца наносила авиаудары по целям ИГИЛ (запрещенной в РФ террористической организации) в Сирии.