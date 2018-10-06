Атомный авианосец США "Гарри Трумэн" зашел с визитом в Великобританию

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Находившийся на патрулировании в Северной Атлантике атомный авианосец ВМС США "Гарри Трумэн" в субботу прибыл с визитом в Великобританию, сообщили местные СМИ.
"Гарри Трумэн" встал на якорь в заливе Стокс-бэй вблизи города Портсмут, расположенного на юге Англии.
Ожидается, что американский авианосец пробудет в Великобритании до 10 октября.
По данным ВМС США, до прихода в Великобританию авианосец вместе с боевыми кораблями 8-й авианосной ударной группы американских ВМС находился в акватории Северного моря. Туда он пришел после завершения патрулирования в Северной Атлантике в районе Исландии.
Наблюдатели не исключают, что американский авианосец после завершения визита может направиться либо в Средиземное море, где сейчас уже находятся некоторые из боевых кораблей, входящих в состав авианосной ударной группы "Гарри Трумэна", либо к берегам Норвегии, где в конце октября начнутся крупнейшие после окончания холодной войны учения НАТО Trident Juncture 2018 ("Единый трезубец") c участием ВМС, ВВС и сухопутных войск стран-членов альянса.
На атомном авианосце "Гарри Трумэн" (USS Harry S. Truman (CVN 75)) базируется 1-е авиакрыло палубной авиации.
В него входят четыре эскадрильи многоцелевых истребителей-бомбардировщиков (48 самолетов F/A-18E/F "Супер-Хорнет" и F/A-18C "Хорнет"), эскадрилья радиоэлектронной борьбы со средствами ПВО противника (4 самолета типа EA-18G "Гроулер"), эскадрилья дальнего радиолокационного обнаружения (5 самолетов ДРЛО типа E-2D "Хокай"), две вертолетные эскадрильи (8 противолодочных вертолетов типа SH-60F "Сихок" и 4 многоцелевых вертолета типа MH-60R "Сихок") и отряд военно-транспортной авиации (2 самолета типа C-2A "Грейхаунд").
Все американские корабли оснащены крылатыми ракетами "Томагавк" с дальностью действия 2500 км.