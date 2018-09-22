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Спецпрокурор Мюллер изучит денежные переводы между Агаларовым и Кавеладзе

Оба бизнесмена участвовали во встрече в Trump Tower с Дональдом Трампом-младшим

Спецпрокурор Мюллер изучит денежные переводы между Агаларовым и Кавеладзе
Спецпрокурор США Роберт Мюллер
Фото:epa/vostock-photo

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Спецпрокурор Роберт Мюллер, занимающийся "российским расследованием", в настоящее время изучает денежные переводы в размере $3,3 млн между предпринимателями Аразом Агаларовым и Ираклием Кавеладзе, сообщает Buzzfeed со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении документы. По данным издания, "команда спецпрокурора Роберта Мюллера изучает подозрительные транзакции". Согласно документам, с которыми ознакомилась редакция, переводы начали осуществляться с 3 июня 2016 года.

Buzzfeed отмечает, что эти денежные переводы проводились через три финансовые организации - Citibank, JP Morgan Chase и Morgan Stanley. Buzzfeed указывает, что, согласно изученным материалам, переводы "не связаны напрямую со встречей" в Trump Tower, но они вызвали подозрения у банков. В свою очередь адвокат предпринимателей Скотт Балбер заявил, что каждый из денежных переводов был "законным" и не имел ничего "некорректного относительно финансовой активности".

Издание указывает на то, что оба предпринимателя принимали участие во встрече в июне 2016 года в Trump Tower с участием Дональда Трампа-младшего и российского адвоката Натальи Весельницкой.

Летом 2017 года в западных СМИ появилась информация, согласно которой в июне 2016 года Дональд Трамп-младший в преддверии выборов президента США встречался с адвокатом Натальи Весельницкой, которая якобы "имеет связи в Кремле" и которая располагала информацией о кандидате в президенты США 2016 года экс-госсекретаре Хиллари Клинтон.

На встрече также присутствовали глава предвыборного штаба Пол Манафорт и зять будущего президента США Джаред Кушнер - нынешний советник президента.

Представители Трампа-младшего, а также Кушнера подтвердили факт встречи. Они отметили, что на ней обсуждались вопросы программы усыновления и никак не затрагивалась тема выборов.

В США проходит ряд расследований о якобы имевшем место вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году.

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Теги: США, Россия, Дональд Трамп

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