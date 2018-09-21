Трамп отложил публикацию связанных с "российским делом" материалов

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в пятницу отложил публикацию связанных с "российским делом" материалов, которые ранее собирался рассекретить.

"Я встретился с представителями Минюста по поводу рассекречивания ряда неотредактированных материалов. Они согласились их обнародовать, но заявили, что это может оказать негативное влияние на российское расследование. Также важные союзники попросили не публиковать их", - написал он в твиттере в пятницу.

"По этой причине генерального инспектора (Минюста США Майкла Хоровица - ИФ) попросили изучить эти документы в ускоренном порядке. Я думаю, что он сделает это быстро (...). И, в конечном счете, я могу всегда рассекретить их, если это будет необходимым. Скорость очень важна для меня и для всех", - добавил Трамп.

Белый дом на этой неделе заявил, что президент США дал распоряжение министерству юстиции и аппарату директора национальной разведки опубликовать в открытом доступе ряд неотредактированных материалов по расследованию относительно предписываемого России вмешательства в американские выборы.

В частности, было поручено опубликовать текстовые сообщения, связанные фигурантами "российского дела", которых считают активными участниками предполагаемого сговора штаба Трампа с Кремлем. Среди них - бывший директор ФБР Джеймс Коми, бывший заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб, бывший сотрудник ФБР Питер Стрзок, бывший адвокат ФБР Лиза Пейдж и чиновник Минюста Брюс Ор.

Расследование спецпрокурора началось в мае 2017 года. Спецпрокурор Роберт Мюллер и его команда пытаются выяснить, существуют ли связи между членами предвыборного штаба Трампа и Россией, и вмешивалась ли Россия в президентские выборы в США в 2016 году. Российская сторона неоднократно подобные обвинения отвергала.