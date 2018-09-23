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Два главы православных церквей призвали не допустить конфликта из-за автокефалии на Украине

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II и митрополит Варшавский и всей Польши Савва обратились с призывом сделать все возможное, чтобы избежать конфликта из-за возможного предоставления автокефалии неканоническим структурам на Украине.

"Мы, главы двух поместных Церквей, (...) осознавая ответственность за жизнь святого православия, его мир, единство и соблюдение догматического и канонического порядка, перед лицом испытаний, которые переживает сегодня православие в Украине, в духе братской любви призываем всех, от кого зависит преодоление церковных недоразумений, связанных с предоставлением автокефалии Украинской церкви, сделать все, что от них зависит, во избежание конфликта из-за этого вопроса и для установления мира на украинской земле", - говорится в обращении, которое цитирует греческое агентство церковных новостей "Ромфеа".

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Во время литургии, которую возглавили предстоятели двух Церквей в эту пятницу, в праздник Рождества Богородицы, они помолились о единстве и мире украинского народа.

Ранее митрополит Варшавский и всей Польши Савва выразил поддержку митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию и призвал верующих УПЦ быть мужественными, не сдаваться и держаться единства вокруг своего предстоятеля.

Замглавы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич, комментируя заявление первоиерархов, отметил, что украинский церковный вопрос "не касается теперь уже только исключительно Москвы, Константинополя и Киева", а решение этого вопроса зависит "теперь уже от всех поместных Церквей, раз не может решиться между тремя вышеупомянутыми церковными центрами".

"Это позитивный сигнал, и сигнал всем поместным Церквам", - заметил он, подчеркнув, что "обращение является ответом на призыв РПЦ перенести обсуждение этого вопроса на общеправославный уровень".

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Теги: РПЦ, УПЦ, православие, Украина

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