УПЦ сообщила о захвате радикалами православного храма на западе Украины

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Радикалы из запрещенной в РФ праворадикальной организации "Правый сектор" захватили Свято-Троицкий храм Украинской православной церкви в поселке Богородчаны Ивано-Франковской области, соообщается в пятницу на сайте УПЦ.

"Взломали двери, разбили окна и избили верующих. По информации, полученной Информационно-просветительским отделом УПЦ, один из мужчин получил сотрясение мозга, еще одному сломали руку, пострадал также настоятель храма протоиерей Владимир Шувар", - написали там.

По словам очевидцев, радикалы смогли проникнуть в церковь через внутренний двор - музыкальную школу, которая примыкает к зданию. Они устроили драку с прихожанами, в результате несколько человек получили серьезные травмы. Выгнав всех прихожан, захватчики сменили замки.

"Все произошло настолько быстро, что даже не удалось зафиксировать это на камеру, сообщают очевидцы. Тем более, праворадикалы вели себя настолько агрессивно, что такие действия были просто невозможны. Сейчас ситуация на месте происшествия остается напряженной", - заявили в УПЦ.