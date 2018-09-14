В России

В храмах РПЦ перестанут молиться за Константинопольского патриарха

Есть обновление от 18:11

РПЦ также приостановит участие в мероприятиях под председательством представителей Константинопольского патриархата

В храмах РПЦ перестанут молиться за Константинопольского патриарха
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и патриарх Константинопольский Варфоломей (слева направо)
Фото: пресс-служба патриарха Московского и всея Руси/ТАСС

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - В соответствии с решением Синода, принятым на экстренном заседании в пятницу, в храмах Московского патриархата прекращают молитвенное поминовение патриарха Константинопольского Варфоломея за божественной литургией.

"В критической ситуации, когда константинопольская сторона практически отказалась решать вопрос путем диалога, Московский патриархат вынужден приостановить молитвенное поминовение Константинопольского патриарха Варфоломея за богослужением и с глубоким сожалением приостановить сослужение с иерархами Константинопольского патриархата", - говорится в заявлении Синода, который состоялся в пятницу в Москве.

Кроме того, Русская церковь прерывает участие в епископских ассамблеях, равно как и в богословских диалогах, многосторонних комиссиях и всех прочих структурах, в которых председательствуют или сопредседательствуют представители Константинопольского патриархата", - заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион на брифинге после заседания Синода в Москве.

Однако, по словам иерарха, это не означает прекращения евхаристического общения, то есть верующие обоих патриархатов по-прежнему смогут причащаться из одной чаши.

В случае продолжения антиканонической деятельности Константинополя на территории Украинской православной церкви Московский патриархат, по словам митрополита, будет вынужден "полностью разорвать евхаристическое общение с Константинопольским", а вся полнота ответственности за трагические последствия этого разделения ляжет "лично на патриарха Константинопольского Варфоломея и поддерживающих его архиереев".

Члены Московского Синода считают, что нынешняя ситуация вокруг Украины представляет "опасность для всего мирового Православия" и потому обращаются за поддержкой ко всем поместным православным церквам, призывая "инициировать братское всеправославное обсуждение церковной ситуации на Украине".

Неделю назад Константинопольский патриархат назначил двух экзархов (своих представителей) в Киев "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви в Украине". Таков был ответ Константинополя на просьбу президента Украины Петра Порошенко издать томос о создании единой поместной церкви в этой стране.

Этот шаг Константинопольской церкви в Московском патриархате расценили как вторжение на его каноническую территорию и пригрозили разрывом отношений с Константинополем.

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Теги: Московский патриархат, Константинопольский патриархат, Варфоломей

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