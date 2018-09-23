Украинские СМИ объяснили выход судов "Донбасс" и "Корец" из Одессы созданием базы на Азове

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Поисково-спасательное судно "Донбасс" и морской буксир "Корец" ВМС Украины идут из Одессы в Бердянск в Запорожской области, где планируется создать военно-морскую базу украинского флота на Азовском море.

"В четверг, 20 сентября, поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" и морской буксир A830 "Корец" отправились с походом с Западной военно-морской базы ВМС Украины в Одессе в Бердянск, где станут основой новой военно-морской базы украинского флота на Азовском море", - сообщает со ссылкой на свои источники "Украинский милитаристский портал".

Ожидается, что два корабля пройдут из Черного в Азовское море через Керченский пролив.

Официального комментария украинского флота пока нет.

22 сентября пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по республике Крым сообщила, что два корабля Военно-морских сил Украины находятся недалеко от берегов Крыма, в исключительной экономической зоне РФ. Их сопровождают корабли береговой охраны пограничной службы ФСБ.

Осведомленный источник "Интерфакса" предположил, что корабли "направляются в район Керченского пролива". Другой источник считает, что суда планируют войти в Азовское море.

Согласно данным из открытых источников, корабль управления "Донбасс" - плавучая мастерская советского флота проекта 304"(код НАТО англ. Amur). Мастерская построена на судоверфи в Польше в 1969 году и имела названием "ПМ-9". После раздела Черноморского флота "ПМ-9" сменил название на "Краснодон", в 2001 году переименован в "Донбасс". После вхождения Крыма в состав РФ в марте 2014 года на корабле был поднят российский флаг, а украинский экипаж выведен на сушу. В апреле 2014 года корабль возвращен в состав ВМС Украины и перебазирован в порт Одессы на буксире. Морской буксир "МБ-30" построен на Ярославском судостроительном заводе в 1973 году. Был в составе Черноморского флота, в 1997 году включен в состав ВМС Украины, получил новое название "Корец" в честь города в Ровенской области Украины. 20 марта 2014 года буксир заняли российские военные, через два месяца его вернули ВМС Украины.

В начале сентября Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины утвердил комплекс мероприятий, направленных на защиту национальных интересов страны в южных регионах, акваториях Азовского и Черного морей.

В частности, речь идет об усилении военно-морского присутствия в Азовском море, создании там корабельно-катерной группировки ВМС Украины, развитии соответствующей инфраструктуры, обеспечении подразделений береговой обороны новейшей высокоточной ракетным оружием.

Ситуация в Азовском море обострилась после задержания украинскими пограничниками в марте 2018 года российского рыболовецкого судна "Норд" (порт приписки - Керчь, Крым).