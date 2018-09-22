ФСБ сообщила о сопровождении двух кораблей ВМС Украины в исключительной зоне РФ

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Два корабля Военно-морских сил Украины - корабль управления "Донбасс" и буксир "Корец" - находятся недалеко от берегов Крыма, в исключительной экономической зоне РФ, следуя в северо-восточном направлении, сообщила в субботу вечером пресс-служба Пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым.

"В соответствии с нормами международного морского права и в интересах обеспечения безопасности РФ их сопровождают корабли береговой охраны Пограничной службы ФСБ России. Сопровождение осуществляется на безопасном расстоянии", - говорится в пресс-релизе.

Подробности в сообщении не приводятся.