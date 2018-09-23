Два корабля ВМС Украины "Донбасс" и "Корец" вошли в Керчь-Еникальский канал

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Поисково-спасательное судно "Донбасс" и морской буксир "Корец" ВМС Украины, которые направляются из Одессы в Азовское море, зашли в воскресенье днем в Керчь-Еникальский канал, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"В 13:50 по Москве вошли в канал в сопровождении судов, часа через полтора будут в районе Керченского моста", - сказал собеседник агентства.

"Все суда, чтобы пройти канал с лоцманом или без лоцмана, запрашивают так называемый трафик-контроль у службы регулирования движения судов, она находится в ведении "Росморпорта". Они запросили лоцманов. Их (украинские корабли - ИФ) сопровождают российские военные суда", - отметил источник.

Как сообщила накануне вечером пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по республике Крым, два корабля Военно-морских сил Украины находились недалеко от берегов Крыма, в исключительной экономической зоне России. Их сопровождают корабли береговой охраны пограничной службы ФСБ.

Со своей стороны осведомленный источник "Интерфакса" сказал, что корабли "направляются в район Керченского пролива". Другой источник предположил, что они планируют войти в Азовское море.

"Украинский милитаристский портал" со ссылкой на свои источники сообщил, что суда идут из Одессы в Бердянск в Запорожской области, где Украина планирует создать военно-морскую базу своего флота на Азовском море.

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в начале сентября утвердил комплекс мероприятий, направленных на защиту национальных интересов страны в южных регионах, акваториях Азовского и Черного морей. В частности, речь идет об усилении военно-морского присутствия в Азовском море, создании там корабельно-катерной группировки ВМС Украины, развитии соответствующей инфраструктуры, обеспечении подразделений береговой обороны новейшей высокоточной ракетным оружием.

Ситуация в Азовском море обострилась после задержания украинскими пограничниками в марте 2018 года российского рыболовецкого судна "Норд" (порт приписки - Керчь, Крым).