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Порошенко поздравил украинских моряков с проходом в Азовское море

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко поздравил поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" и морской буксир A830 "Корец" Военно-морских сил ВС Украины с выходом в Азовское море.

"Эти суда станут частью вновь военно-морской базы украинского флота на Азове. Спасибо экипажам судов по безупречно выполненный приказ!" - написал Порошенко в фейсбуке.

Как сообщила ранее пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по республике Крым, два корабля Военно-морских сил Украины находились недалеко от берегов Крыма, в исключительной экономической зоне РФ. Их сопровождали корабли береговой охраны пограничной службы ФСБ.

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Днем в воскресенье, также в сопровождении российских кораблей, украинские "Донбасс" и "Корец" прошли под арками Керченского моста.

Согласно данным из открытых источников, корабль управления "Донбасс" - плавучая мастерская советского флота проекта 304"(код НАТО англ. Amur). Мастерская построена на судоверфи в Польше в 1969 году и имела названием "ПМ-9". После раздела Черноморского флота "ПМ-9" сменил название на "Краснодон", в 2001 году переименован в "Донбасс". После вхождения Крыма в состав РФ в марте 2014 года на корабле был поднят российский флаг, а украинский экипаж выведен на сушу. В апреле 2014 года корабль возвращен в состав ВМС Украины и перебазирован в порт Одессы на буксире.

Морской буксир "МБ-30" построен на Ярославском судостроительном заводе в 1973 году. Был в составе Черноморского флота, в 1997 году включен в состав ВМС Украины, получил новое название "Корец" в честь города в Ровенской области Украины. 20 марта 2014 года буксир заняли российские военные, через два месяца его вернули ВМС Украины.

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Теги: Украина, Петр Порошенко, Азовское море

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