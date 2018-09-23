Что произошло за день: воскресенье, 23 сентября

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Хабаровском крае прошел второй тур выборов губернатора. Вячеслав Шпорт ("Единая Россия") и Сергей Фургал (ЛДПР) менялись местами по ходу подсчета голосов, после обработки 99,24% протоколов Фургал набирает почти 70% голосов. В ЛДПР заявляли, что не признают итоги, а затем сказали, что не сомневались в своем кандидате. В ЦИК подчеркивают, что нет причин не утверждать результаты выборов, хотя Элла Памфилова была разочарована тем, как проходит кампания в крае.

- Также второй тур прошел во Владимирской области. Явка на 18:00 составила 33,28%, что превышает явку всего первого тура - 32,96%. Существенных нарушений, которые могут повлиять на итоги выборов, в течение дня зафиксировано не было.

- Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге представил поминутную картину гибели самолета Ил-20 в Средиземноморье. Он вновь подтвердил, что Москва возлагает вину за произошедшее на израильскую сторону, отметив, что удары F-16 были нанесены не в северной части Сирии, как сообщил представитель ВВС Израиля, а в районе Латакии. Конашенков напомнил, что Россия неоднократно помогала Израилю в различных аспектах на Ближнем Востоке, и констатировал, что с американскими военными контакт налажен более эффективно. Израиль продолжает настаивать на своей невиновности.

- Поисково-спасательное судно "Донбасс" и морской буксир "Корец" ВМС Украины прошли под аркой Крымского моста и вышли в Азовское море в сопровождении российских военных кораблей. Моряков поздравил Петр Порошенко. Украинские СМИ сообщали, что корабли идут из Одессы в Бердянск в Запорожской области, где планируется создать военно-морскую базу украинского флота на Азовском море.

- "Газпром" утратил лидерство в рейтинге глобальных энергетических компаний S&P Global Platts Top 250 Global Energy Company Rankings, опустившись на 17-е место.

- В Норвегии россиянина задержали по подозрению в незаконной информационной деятельности. МИД РФ подтвердил эту информацию, подчеркнув, что гражданина РФ задержали после его участия в международном семинаре в норвежском парламенте.

- "Зенит" со счетом 5:3 обыграл "Локомотив" в 8-м туре РПЛ.