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Президент Молдавии временно отстранен от должности

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Конституционный суд Молдавии временно отстранил президента Игоря Додона от занимаемой должности. Такое решение Конституционный суд принял в понедельник по запросу депутатов от Демократической партии.

Решение Конституционного суда направлено на то, чтобы дать возможность председателю парламента в качестве исполняющего обязанности президента подписать указ о назначении министра здравоохранения, социальной защиты и семьи, а также министра сельского хозяйства, регионального развития и охраны окружающей среды.

Додон повторно отказался назначить на эти должности кандидатов, предложенных премьер-министром.

Согласно законодательству президент имеет право отклонить кандидатуры, предложенные премьер-министром, но только один раз. При повторном выдвижении тех же кандидатов он обязан подписать указ о назначении. Если президент и после повторного выдвижения не подпишет указ, то соответствующие его полномочия переходят к председателю парламента, который может подписать указы вместо президента.

Прецедент с временным отстранением президента от занимаемой должности был создан решением Конституционного суда от 17 октября 2017 года. Тогда президент отказался назначить предложенного кандидата на пост министра обороны. После этого в январе 2018 года Конституционный суд еще раз прибегнул к такой же процедуре при назначении пяти министров.

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Теги: Игорь Додон, Молдавия

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