Додон заявил о незаконности его отстранения от должности президента

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Президент Молдавии Игорь Додон подверг резкой критике решение Конституционного суда (КС), который в понедельник временно отстранил его от занимаемой должности.

"Своим решением временно отстранить от должности президента Республики Молдавии, легитимно избранного прямым голосованием граждан, Конституционный суд допустил двойное беззаконие: свел на нет мою попытку остановить серьезное нарушение законодательства, и позволил, чтобы это нарушение было совершено так называемым исполняющим обязанности президента", - написал Додон на своей странице в фейсбуке.

Президент считает, что КС пренебрег законными аргументами, которые глава государства привел в поддержку своего неподписания указа о назначении на должность двух новых министров - здравоохранения и сельского хозяйства.

"И в данной связи я хочу напомнить следующее. Почему госпожа Сильвия Раду (кандидат на должность министра здравоохранения - ИФ) не может быть назначена на должность министра здравоохранения, труда и социальной защиты. Статья 8, пункт 4, закона о государственной должности и статусе государственного служащего гласит: "Для замещения высшей руководящей государственной должности лицо должно отвечать в совокупности следующим требованиям: a) соответствовать условиям, предусмотренным статьей 27; b) иметь высшее образование, подтвержденное дипломом лиценциата или равноценным документом об образовании; с) иметь стаж работы по специальности/профилю соответствующей государственной должности не менее пяти лет; d) иметь опыт управленческой деятельности не менее двух лет", - отметил Додон.

Додон также заявил, что Николай Чубук, предложенный на должность министра сельского хозяйства, не соответствует критериям неподкупности. "Представители власти прекрасно знают о допущенных им уголовных нарушениях, но все равно настаивают на его назначении на столь важный пост. Сожалею о том, что вместо того, чтобы остановить серьезные нарушения, допускаемые властью, Конституционный суд дает "зеленый свет" их продолжению. Это в очередной раз вызывает большие вопросы по поводу профессионализма и независимости судей КС", - отметил президент.

"Представители власти и институты, которые они контролируют, просто не осознают серьезность своих действий и их последствий. Но рано или поздно им придется ответить за все эти нарушения. Они ответят по всей строгости действующего закона, который сегодня они так бесстыдно нарушают, продвигая свои узкопартийные интересы", - подчеркнул Додон.

КС Молдавии отстранил Додона от должности президента. Это уже четвертый случай, когда КС временно лишает Додона полномочий главы государства, передавая их спикеру парламента и премьер-министру. В трех случаях отстранение преследовало цель подписать указы о назначении новых министров и принять у них присягу, а в одном случае речь о подписании закона о запрете российской пропаганды в Молдавии, который запретил трансляцию на территории республики политических, аналитических и военных телепрограмм из РФ.