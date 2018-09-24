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Путин и Асад провели телефонный разговор

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Сирии Башаром Асадом, лидеры обсудили ситуацию в Сирии, сообщает в понедельник агентство САНА.

В частности, отмечает агентство, обсуждалась договоренность по Идлибу и ее реализация.

Информацию о переговорах подтвердили в Кремле. Как сообщает пресс-служба, Путин сообщил о решении России передать Сирии зенитный ракетный комплекс С-300.

Башар Асад вновь выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью пятнадцати российских военнослужащих, находившихся на борту самолета Ил-20, сбитого 17 сентября в Сирии.

В пресс-службе добавили, что телефонный разговор состоялся по инициативе сирийской стороны.

В понедельник 24 сентября министр обороны Сергей Шойгу объявил, что Россия в течение двух недель передаст сирийским военным зенитный ракетный комплекс С-300. По его словам, Москва оснастит командные пункты сирийских соединений ПВО автоматизированными системами управления.

Ранее сообщалось, что 17 сентября в Сочи лидеры России и Турции достигли договоренности о создании в провинции Идлиб на севере Сирии демилитаризованной зоны, из которой до 15 октября должны быть выведены террористические группировки и тяжелое вооружение. Патрулировать эту зону будут турецкие военные и российская военная полиция.

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Теги: Владимир Путин, Башар Асад

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