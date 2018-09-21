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Песков опроверг сообщения, что Путин отказался говорить с Асадом после гибели Ил-20

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения израильских СМИ о том, что после инцидента с российским Ил-20 президент Сирии Башар Асад несколько раз пытался, но не смог связаться с президентом РФ Владимиром Путиным.

Израильская пресса со ссылкой на министра развития Исраэла Каца утверждает, что российский президент не захотел говорить с Асадом и тому пришлось посылать в Кремль телеграмму с соболезнованиями.

"Это не соответствует действительности, не верьте этим сообщениям израильских СМИ", - сказал Песков журналистам в пятницу.

Он напомнил, что Путин дал свою оценку произошедшей трагедии на пресс-конференции с премьер-министром Венгрии, "где достаточно исчерпывающе все изложено, и она не требует каких-то дополнительных разъяснений".

Песков переадресовал журналистов в министерство обороны РФ за оценкой информации, предоставленной Израилем в связи с крушением Ил-20. "Президент в курсе всей информации, но речь идет о специфических данных, поэтому здесь нужно спрашивать у наших коллег из оборонного ведомства", - сказал он.

Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что считает преждевременным говорить о политических выводах российского руководства на основании предоставленной Израилем информации. "Пока преждевременно задавать такие вопросы, нужно спрашивать оборонное ведомство", - добавил он.

Ил-20 был сбит над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 вечером 17 сентября. В Минобороны РФ заявили, что под удар его подставили израильские самолеты. В Израиле отрицают вину своих ВВС и полностью возлагают ответственность за инцидент на системы ПВО сирийской армии.

​18 сентября Путин назвал трагедию с российским самолетом Ил-20 цепью случайных обстоятельств и призвал не сравнивать ее с уничтожением российского Су-24 Турцией в ноябре 2015 года.

По договоренности между Путиным и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху командующий ВВС Израиля генерал-майор Амикам Норкин в сопровождении военной делегации в минувший четверг прилетел в Москву для обсуждения инцидента со сбитым российским Ил-20.

Ранее Нетаньяху обещал, что делегация во главе с Норкиным привезет в Москву свои данные по крушению Ил-20, который, по утверждению Минобороны РФ, подставили под удар сирийской системы С-200 израильские истребители, наносившие удар по целям в Сирии.

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Теги: Сирия, Владимир Путин, Дмитрий Песков

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