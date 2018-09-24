В комитете СФ по обороне предложили создать бесполётную зону в сирийской Латакии

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Нужно создать бесполетную зону в Латакии, чтобы избежать повторения таких трагедий, как с Ил-20, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Создание бесполетной зоны в Латакии над территорией нашей военной базы позволит избежать рецидивов этой ситуации - страшной трагедии с Ил-20. Следует создать бесполетную зону и объявить во всеуслышание, что любые несанкционированные объекты, замеченные в воздушном пространстве над Хмеймимом, будут уничтожаться безоговорочно", - заявил Бондарев "Интерфаксу" в понедельник.

"Об этом нужно предупредить всех и вся заранее. И предупредить, что работа по уничтожению террористов должна проводиться с заблаговременным уведомлением Российской Федерации, нашего ограниченного военного контингента в Сирии и ПВО Сирии. Причем не за минуту или две, а минимум за два-три дня", - отметил он.

В противном случае, сказал сенатор, "мы будем уничтожать любые несогласованные с нами летательные аппараты в воздушном пространстве над Хмеймимом и не будем нести ответственность за потери со стороны "неопознанных летающих объектов".

Он уверен, что это "охладит пыл тех членов международного сообщества, которые считают, что им всё позволено".

Российский самолет-разведчик Ил-20 был сбит над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 в ночь на 18 сентября. Минобороны РФ заявило, что самолет подставили под удар израильские самолеты. Погибли 15 человек.

В понедельник 24 сентября министр обороны Сергей Шойгу объявил, что Россия в течение двух недель передаст сирийским военным зенитный ракетный комплекс С-300. По его словам, Москва оснастит командные пункты сирийских соединений ПВО автоматизированными системами управления.