Суды смогут прекращать дела о экстремистских репостах на стадии расследования

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Постановление пленума Верховного суда РФ о лайках и репостах позволяет судам прекратить расследование на самых ранних стадиях, если дело возбуждено необоснованно, сообщил журналистам председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев в ходе международного юридического форума.

"Мы это делаем для того, чтобы не загружали нарушениями судебную систему, не направляли в суд дел, в которых нет состава преступления. В этом постановлении вопрос о составе преступления должен рассматриваться на самой ранней стадии", - отметил Лебедев.

Он пояснил, что решение об отмене уголовного преследования суды могут принять не только, когда дело уже рассматривается в суде с обвинительным заключением, а еще на стадии возбуждения дела.

"Лицо, в отношении которого оно возбуждено, имеет право на обжалование именно постановления о возбуждении дела. Мы дали указание судам, чтобы они проверяли, есть состав преступления или нет. И если нет прямого умысла на совершение преступления, то дела должны прекращаться, чтобы не велось бессмысленное расследование", - пояснил председатель Верховного суда РФ.

В начале августа компания Mail.ru Group, которой принадлежит интернет-портал и почта Mail.Ru, три социальные сети - "ВКонтакте", "Одноклассники" и "Мой мир", выступила за амнистию осужденных за экстремизм из-за репостов и "лайков" в соцсетях и декриминализацию подобных случаев.

15 августа Mail.ru Group направила обращения с инициативой по декриминализации действий пользователей в соцсетях и амнистии ранее осужденных за это в Госдуму, Верховный суд и министерство юстиции РФ.

Верховный суд РФ дополнил разъяснениями постановление пленума "О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности" от 28 июня 2011 года.