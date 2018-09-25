Китай не разрешил американскому военному кораблю зайти в порт Гонконга

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Власти КНР не дали разрешения на плановый заход в Гонконг американскому универсальному авианесущему десантному кораблю "Уосп" (Wasp), сообщила газета South China Morning Post.

Такое решение китайские власти приняли на фоне повышения Соединенными Штатами тарифов на импортируемые из КНР товары, а также санкций против отдела вооружений Центрального военного совета Китая и его руководителя за покупку истребителей и ракетных систем у России, отмечает издание.

По данным газеты The Wall Street Journal, ссылающейся на американских военных представителей, десантный корабль ВМС США "Уосп" должен был зайти в Гонконг в следующем месяце.

Как сообщалось, ранее в связи с американскими санкциями против военного сотрудничества с Россией, Китай отозвал из США командующего военно-морскими силами Народно-освободительной армии Китая Шэнь Цзиньлуна, находившегося там с визитом. Пекин также отложил проведение очередной встречи между начальниками объединенных штабов вооруженных сил Китая и США, которая должна была состояться 25-27 сентября в китайской столице.