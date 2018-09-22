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Китай отменил визит командующего ВМС в США

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Китай официально объявил об отмене визита в США командующего военно-морскими силами Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Шэнь Цзинлуна и запланированного на 25-27 сентября второго заседания механизма диалога генштабов ВС двух стран в Пекине, сообщил Центральный военный совет (ЦВС) КНР.

Китайский военачальник принимает участие в международном симпозиуме в США и должен был по его завершении нанести официальный визит в США.

В сообщении говорится, что представитель ЦВС Китая Хуан Сюэпин вызвал исполняющего обязанности военного атташе посольства США в КНР и завил ему протест в связи с санациями, введенными США накануне в отношении отдела вооружений ЦВС Китая и его руководителя за военно-техническое сотрудничество с Россией.

"Китайско-российское военное сотрудничество является нормальной формой взаимодействия двух суверенных государств, отвечающего международным законам. Объявленные США необоснованные санкции против отдела вооружений ЦВС и его руководителя являются грубым нарушением норм международных отношений, открытым проявлением гегемонизма, серьезно подрывающим отношения между двумя странами и их вооруженными силами и носящим отвратительный характер", - завил представитель ЦВС.

Он подчеркнул, что "китайская сторона заявляет в связи с этим решительный протест".

Минфин США ввел санкции в отношении отдела вооружений ЦВС КНР и его руководителя Ли Шанфу. Ограничительные меры введены в рамках закона о санкциях CAATSA ("Акт о противодействии противникам Америки посредством санкций"), направленного на сдерживание торговли Россией вооружением.

В госдепе США уточнили, что санкции вводятся из-за покупки Китаем российских систем С-400, а также самолетов Су-35.

Китай стал первым иностранным покупателем систем противовоздушной обороны С-400 "Триумф". Контракт был подписан в 2014 году. Планируется, что поставки С-400 Китаю завершатся до 2020 года.

Власти США после введения санкций против КНР за покупку российских С-400 выразили надежду, что этот шаг станет важным сигналом и для других потенциальных покупателей российского оружия.

"Мы надеемся, что это шаг станет ясным сигналом о серьезности наших намерений. Может быть, он подтолкнет других к тому, чтобы хорошо подумать по поводу целесообразности сотрудничества с Россией в сфере обороны и разведки", - приводит издание Washington Examiner слова высокопоставленного представителя администрации США.

В материале отмечается, что санкции против Китая могут стать сигналом для Турции, ожидающей поставки С-400 из РФ.

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Теги: Китай, США
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