В ДНР завершился прием документов на пост главы республики

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Десять человек подали документы для регистрации на участие в выборах главы самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявила председатель Центральной избирательной комиссии ДНР Ольга Позднякова.

"Сегодня в 18:00 был завершен прием документов от кандидатов на пост главы ДНР. На момент завершения подачи документов, официально выдвинули свои кандидатуры десять человек: Пушилин Денис, Губарев Павел, Храменков Роман, Медведев Владимир, Евстифеев Роман, Хакимзянов Игорь, Михайлов Иван, Шишкина Елена, Дьяков Вячеслав, Спиридонов Валентин. Указанными лицами был подан весь требуемый законодательством и нормативно-правовыми актами ЦИК пакет документов",- сказала Позднякова во вторник журналистам.

По ее словам, выдвинуть свою кандидатуру намеревался одиннадцатый кандидат, однако ему не удалось пройти процедуру подачи документов, так как он предоставил не полный перечень документов, установленных законом и постановлением ЦИК республики.

Также Позднякова отметила, что кандидатам до 30 сентября необходимо предоставить Центральной избирательной комиссии подписные листы.

Глава ЦИК добавила, что во вторник стартовала процедура выдвижения республиканских списков кандидатов в депутаты Народного совета ДНР. "Выдвинуть республиканские списки кандидатов в депутаты может только общественная организация или движение, являющиеся участниками избирательного процесса", - сообщила Позднякова.

Во вторник Центральная избирательная комиссия ДНР уже зарегистрировала в качестве участника избирательного процесса общественное движение "Донецкая Республика".

31 августа в результате взрыва в донецком кафе "Сепар" погиб глава ДНР Александр Захарченко. Народный совет республики назначил Пушилина исполняющим обязанности главы ДНР до проведения выборов. Выборы главы ДНР и парламента республики состоятся 11 ноября.