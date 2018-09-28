Пушилина зарегистрировали кандидатом на пост главы ДНР

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Центральная избирательная комиссия самопровозглашенной Донецкой народной республики зарегистрировала Дениса Пушилина в качестве кандидата на внеочередных выборах главы ДНР.

Члены ЦИК на заседании комиссии проголосовали единогласно за регистрацию Пушилина как кандидата, передает корреспондент "Интерфакса".

31 августа в результате взрыва в донецком кафе "Сепар" погиб глава ДНР Александр Захарченко. Народный совет республики назначил Пушилина врио главы ДНР до проведения выборов.

20 сентября в ходе форума "Будущее Донбасса", который проходил на центральной площади Донецка, общественники обратились к Пушилину с просьбой баллотироваться на предстоящих выборах, и он ответил согласием.

Внеочередные выборы главы ДНР и очередные выборы депутатов Народного совета назначены на 11 ноября. По решению Центризбиркома, с сегодняшнего дня начался процесс регистрации кандидатов на пост главы ДНР.