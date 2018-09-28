Главные новости
В миреВ Эстонии опровергли причастность Скрипаля к разоблачению российских шпионов в этой странеСпортСМИ назвали предполагаемого покупателя "Челси" у АбрамовичаЭкономикаЦБ РФ обозначил признаки мошенничества с операциями по картам
В мире

Пушилина зарегистрировали кандидатом на пост главы ДНР

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Центральная избирательная комиссия самопровозглашенной Донецкой народной республики зарегистрировала Дениса Пушилина в качестве кандидата на внеочередных выборах главы ДНР.

Члены ЦИК на заседании комиссии проголосовали единогласно за регистрацию Пушилина как кандидата, передает корреспондент "Интерфакса".

31 августа в результате взрыва в донецком кафе "Сепар" погиб глава ДНР Александр Захарченко. Народный совет республики назначил Пушилина врио главы ДНР до проведения выборов.

20 сентября в ходе форума "Будущее Донбасса", который проходил на центральной площади Донецка, общественники обратились к Пушилину с просьбой баллотироваться на предстоящих выборах, и он ответил согласием.

Внеочередные выборы главы ДНР и очередные выборы депутатов Народного совета назначены на 11 ноября. По решению Центризбиркома, с сегодняшнего дня начался процесс регистрации кандидатов на пост главы ДНР.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: ДНР, Денис Пушилин

Новости по теме

В мире
В Эстонии опровергли причастность Скрипаля к разоблачению российских шпионов в этой странеВ Эстонии опровергли причастность Скрипаля к разоблачению российских шпионов в этой стране
Ранее немецкие СМИ предположили, что эстонский офицер и его отец были задержаны именно по его наводкеПодробнее
 Китайских чиновников предупредили о недопустимости расточительства в праздникиКитайских чиновников предупредили о недопустимости расточительства в праздники
За два последних года против растратчиков государственных средств в Китае завели 989 делПодробнее
 США останутся в Сирии до ухода оттуда ИранаСША останутся в Сирии до ухода оттуда Ирана
При этом Вашингтон не станет вынуждать Иран покинуть СириюПодробнее
 СМИ сообщили о личности третьего подозреваемого в деле СкрипалейСМИ сообщили о личности третьего подозреваемого в деле Скрипалей
Британские спецслужбы заявляют об агенте ГРУПодробнее
Главы МИД семи стран призвали к выработке новой сирийской конституцииГлавы МИД семи стран призвали к выработке новой сирийской конституции
В их числе — министры Франции, ФРГ, Великобритании и СШАПодробнее
 Правительство Индии приняло окончательное решение о покупке С-400Правительство Индии приняло окончательное решение о покупке С-400
Контракт может быть заключен уже на следующей неделеПодробнее
 Австралия и Нидерланды признали итоги расследования крушения "Боинга" над ДонбассомАвстралия и Нидерланды признали итоги расследования крушения "Боинга" над Донбассом
Власти обеих стран считают, что Россия отказывается признавать беспристрастность Совместной следственной группыПодробнее
 СМИ узнали настоящее имя одного из подозреваемых в отравлении СкрипалейСМИ узнали настоящее имя одного из подозреваемых в отравлении Скрипалей
По данным The Daily Telegraph, Руслан Боширов - это полковник ГРУ Анатолий ЧепигаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 27 сентября6 фото
27 сентября
Фотохроника 27 сентября
Фотохроника 26 сентября8 фото
26 сентября
Фотохроника 26 сентября
Лучшие фото недели10 фото
21 сентября
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреВ Эстонии опровергли причастность Скрипаля к разоблачению российских шпионов в этой странеСпортСМИ назвали предполагаемого покупателя "Челси" у АбрамовичаЭкономикаЦБ РФ обозначил признаки мошенничества с операциями по картамВ РоссииВ Кремле усомнились в достоверности сведений о третьем фигуранте "дела Скрипалей"В РоссииВ России собрались изменить формулу расчета пенсийВ РоссииВ результате прорыва трубы в кафе в Петербурге погибли два человека

Грибник шесть суток плутал в лесах Заполярья

Цунами обрушилось на город в Индонезии после сильного землетрясения

В российском концерне рассказали о планах поставок комплексов радиоэлектронной борьбы в Сирию

В Эстонии опровергли причастность Скрипаля к разоблачению российских шпионов в этой стране

В Эстонии опровергли причастность Скрипаля к разоблачению российских шпионов в этой странеРанее немецкие СМИ предположили, что эстонский офицер и его отец были задержаны именно по его наводке Подробнее

Синоптики пообещали москвичам сухие и прохладные выходные

В Краснодаре адвоката, защищавшего оппозиционеров, арестовали за укус полицейского

Сироткин стал 19-м на свободных заездах "Формулы-1" в Сочи

Мэр Ярославля сообщил о скором переходе на работу в Подмосковье

Пушилина зарегистрировали кандидатом на пост главы ДНР

СКР возбудил дело о незаконном хранении оружия после взрыва снаряда на заводе "Кулон"

Журналист Znak.com пропала во время поездки из Екатеринбурга в Челябинск

Суд не стал арестовывать участника акции против пенсионной реформы, обвиняемого в нападении на полицейских

Канцлер Австрии Курц приедет в Россию 3 октября

Госсекретарь Бельгии издал книгу, в которой предложил ЕС модель борьбы с миграцией

УПЦ сообщила о захвате радикалами православного храма на западе Украины

ЦБ РФ обозначил признаки мошенничества с операциями по картам

ЦБ РФ обозначил признаки мошенничества с операциями по картамВ их числе - необычные для клиента место проведения операции и размер перевода Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');