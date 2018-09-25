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Самолет ВМС США совершил очередной полет вблизи российских баз в Сирии

Есть обновление от 23:12

Разведка прошла на фоне сообщений России о поставке зенитных ракетных комплексов С-300 в Сирию.

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Самолет ВМС США P-8A Poseidon во вторник совершил очередной разведывательный полет вблизи сирийского побережья и расположенных там российской авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения в порту Тартус, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов. Американский морской разведчик P-8A Poseidon бортовым номером 168858, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в течение длительного времени курсировал у сирийского побережья над международными водами Средиземного моря.

Как отмечают наблюдатели, в настоящее время американские военные самолеты ведут плотную ежедневную разведку вблизи Сирии, наблюдая за российскими действиями. Накануне у российских баз американский военный самолет также вел разведку. В целом, количество их полетов значительно возросло по сравнению с прошлой неделей.

Как сообщалось, министр обороны РФ Сергей Шойгу в понедельник заявил, что Россия в течение двух недель передаст сирийским военным зенитные ракетные комплексы С-300.

"Сирийским вооруженным силам в течение двух недель будет передан современный зенитный ракетный комплекс С-300. Он способен перехватывать средства воздушного нападения на дальности более 250 км и одновременно поражать несколько воздушных целей", - сказал Шойгу.

Заявление о поставках ЗРК С-300 в Сирию последовало после того, как вечером 17 сентября над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 был сбит российский самолет-разведчик Ил-20, на борту которого находились 15 военнослужащих. В Минобороны РФ заявили, что под удар его подставили израильские истребители, наносившие авиаудары по целям в Сирии.

По сведениям западных авиационных ресурсов, в последние дни военно-транспортная авиация ВКС РФ практически ежедневно по несколько раз совершает рейсы из России на авиабазу Хмеймим. В частности, в понедельник там совершил посадку тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД с бортовым номером RA78850.

Газета "Известия" сообщила, что, по ее данным, в понедельник на авиабазу Хмеймим самолетами Ил-76 были доставлены комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В понедельник Сергей Шойгу заявил, что в прилегающих к Сирии районах над акваторией Средиземного моря будет осуществляться радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории.

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Теги: США, Россия, Сирия

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