Дальний беспилотник США провел пятичасовую разведку у Черноморского побережья РФ

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk во вторник после выполнения шестичасового задания вблизи линии разграничения в Донбассе провел длительную разведку у побережья Крыма и Краснодарского края, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их информации, приблизительно в 17:15 мск американский дальний беспилотник приблизился к западной оконечности Крыма. Перед этим он вошел в воздушное пространство над международными водами Черного моря в 17:00 мск со стороны Николаевской области Украины.

В течение более пяти часов беспилотник курсировал по линии от западной оконечности Крыма и вдоль его южного побережья, а также Черноморского побережья Краснодарского края вплоть до Сочи, временами приближаясь к российскому побережью на расстояние до 35-40 км в районе Севастополя, Новороссийска и Туапсе. Всего за это время он совершил не менее четырех пролетов вдоль российского побережья на Черном море.

Ранее во время шестичасового полета вдоль линии разграничения в Донбассе в контролируемом Украиной воздушном пространстве он несколько приближался к российской границе на расстояние 40-60 км в районе Белгородской, Воронежской и Ростовской областей.

Согласно открытым источникам, RQ-4B Global Hawk, на борту которого находится камера высокого разрешения, инфракрасный сенсор и радар для отслеживания движущихся объектов, предназначен для ведения стратегической воздушной разведки на глубину более 200 км на территории противника. При полете на больших высотах Global Hawk способен производить обзор больших территорий, осуществлять разведку точечных целей с высоким разрешением и передавать развединформацию командованию в реальном режиме времени через спутниковый канал связи. RQ-4A Global Hawk, имеющий взлетную массу 15 тонн и размах крыла около 40 метров, может патрулировать в течение 30 часов на высоте до 18 тыс. м.

Днем вблизи Крыма был также зафиксирован полет патрульного противолодочного самолета ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 168431, который в течение нескольких часов курсировал вблизи российских берегов на Черном море. Основное время полета он провел вблизи Севастополя и южного побережья Крыма.

Ранее во вторник стратегический разведывательный самолет британских Королевских ВВС RC-135W также провел многочасовой полет у побережья Крыма, в том числе вблизи районов, где на полуострове размещены дивизионы российской зенитной ракетной системы С-400.

Как сообщили "Интерфаксу" в минувший четверг в пресс-службе Черноморского флота, на боевое дежурство в районе Евпатории в Крыму заступил третий дивизион зенитных систем С-400. Аналогичные комплексы заступили на боевое дежурство по защите воздушных границ России в Крыму в январе 2017 года в Феодосии и в январе 2018 года в Севастополе.

Наблюдатели отмечают, что в последнее время резко возросло количество разведывательный полетов военных самолетов США и стран-членов НАТО у границ России, в том числе в районе Черного моря, Балтики, Баренцева моря, а также близи российских баз в Сирии.