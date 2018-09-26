Сеул назвал необходимым присутствие войск США на полуострове после подписания договора с Пхеньяном

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что необходимость американского военного присутствия на Корейском полуострове сохранится и после подписания мирного договора с Северной Кореей.

"Я считаю необходимым для поддержания мира и стабильности присутствие американских войск в Южной Корее даже после подписания мирного договора и даже после объединения (двух Корей - ИФ)", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

По его мнению, американское военное присутствие в регионе "играет важную роль в деле сохранения мира и стабильности в Северо-Восточной Азии".

Мун Чжэ Ин выразил надежду на проведение второго саммита США КНДР до конца текущего года.