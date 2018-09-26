Что случилось этой ночью: среда, 26 сентября

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Министр иностранных дел Сергей Лавров провел в рамках Генассамблеи ООН несколько встреч, в числе которых — разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Стороны обсудили российские учения "Восток" и предстоящие учения НАТО Trident Juncture, а также выразили разногласия по Украине и инциденту в Солсбери. Тем не менее, отметил Столтенберг, разногласия сделали диалог еще более важным.

- Президент Украины Петр Порошенко продаст судостроительный завод "Кузница на Рыбальском", как только получит согласие Антимонопольного комитета. Комментируя продажу, пресс-секретарь Порошенко отметил, что информация об "аграрных или крахмальных бизнесах в РФ" — это ложь оппонентов украинского лидера.

- Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что необходимость полуострова в присутствии американских войск останется в силе после подписания мирного договора с КНДР, и даже после объединения двух Корей.

- Хабаровский избирком официально утвердил итоги губернаторских выборов, на которых победил кандидат от ЛДПР Сергей Фургал. Он вступит в должность 28 сентября, а до того обязан снять с себя полномочия депутата Госдумы. На заседании крайизбиркома Фургал обозначил свои первые шаги в должности.