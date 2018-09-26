В мире

Что случилось этой ночью: среда, 26 сентября

"Полезные разногласия" Лаврова и Столтенберга, продажа завода Порошенко

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Министр иностранных дел Сергей Лавров провел в рамках Генассамблеи ООН несколько встреч, в числе которых — разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Стороны обсудили российские учения "Восток" и предстоящие учения НАТО Trident Juncture, а также выразили разногласия по Украине и инциденту в Солсбери. Тем не менее, отметил Столтенберг, разногласия сделали диалог еще более важным.

- Президент Украины Петр Порошенко продаст судостроительный завод "Кузница на Рыбальском", как только получит согласие Антимонопольного комитета. Комментируя продажу, пресс-секретарь Порошенко отметил, что информация об "аграрных или крахмальных бизнесах в РФ" — это ложь оппонентов украинского лидера.

- Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что необходимость полуострова в присутствии американских войск останется в силе после подписания мирного договора с КНДР, и даже после объединения двух Корей.

- Хабаровский избирком официально утвердил итоги губернаторских выборов, на которых победил кандидат от ЛДПР Сергей Фургал. Он вступит в должность 28 сентября, а до того обязан снять с себя полномочия депутата Госдумы. На заседании крайизбиркома Фургал обозначил свои первые шаги в должности.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Новости по теме

В мире
Замглавы СММ ОБСЕ рассказал об отсутствии политической воли для решения конфликта в ДонбассеЗамглавы СММ ОБСЕ рассказал об отсутствии политической воли для решения конфликта в Донбассе
Александр Хуг объявил, что 31 октября покинет свой постПодробнее
 Сеул назвал необходимым присутствие войск США на полуострове после подписания договора с ПхеньяномСеул назвал необходимым присутствие войск США на полуострове после подписания договора с Пхеньяном
Американские войска понадобятся даже в случае объединения двух Корей, уверен Мун Чжэ ИнПодробнее
 Президент Ирана назвал американские санкции мешающими прогрессуПрезидент Ирана назвал американские санкции мешающими прогрессу
По словам Хасана Рухани, США подталкивают другие государства к нарушению Совместного всеобъемлющего плана действийПодробнее
 Президент Украины продаст свой судостроительный заводПрезидент Украины продаст свой судостроительный завод
В январе 2016 года Порошенко передал компанию "Рошен" в доверительную собственность компании RothschildПодробнее
Лавров призвал умеренно использовать "силовые" мандаты миссий ООНЛавров призвал умеренно использовать "силовые" мандаты миссий ООН
Россия готова развивать контакты ОДКБ и ООН в сфере миротворчестваПодробнее
 Генсек НАТО назвал полезной встречу с главой МИД РФ Сергеем ЛавровымГенсек НАТО назвал полезной встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым
Различия между НАТО и Россией придают диалогу сторон еще более высокую значимость, уверен Йенс СтолтенбергПодробнее
 США с 26 сентября введут санкции против 12 российских компанийСША с 26 сентября введут санкции против 12 российских компаний
В списке оказались две организации, входящие в "Ростех"Подробнее
 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Первые фото с астероида, родная планета Спока и осьминоги под экстазиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 24 сентября6 фото
24 сентября
Фотохроника 24 сентября
Лучшие фото недели10 фото
21 сентября
Лучшие фото недели
Фотохроника 21 сентября6 фото
21 сентября
Фотохроника 21 сентября
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреПрезидент Украины продаст свой судостроительный заводВ миреСеул назвал необходимым присутствие войск США на полуострове после подписания договора с ПхеньяномВ миреГенсек НАТО назвал полезной встречу с главой МИД РФ Сергеем ЛавровымВ РоссииФургал вступит в должность губернатора Хабаровского края 28 сентябряВ миреЛавров призвал умеренно использовать "силовые" мандаты миссий ООНВ миреПрезидент Ирана назвал американские санкции мешающими прогрессу

Стивен Сигал заявил, что хотел бы стать губернатором Приморья

Режим ЧС ввели в Челябинске из-за мусорного коллапса

После закрытия старой свалки перевозчики отказались вывозить отходы на новую из-за возросших расходов на дорогу Подробнее

Срок господдержки структур Дерипаски собрались сократить до года

Срок господдержки структур Дерипаски собрались сократить до годаРанее поддержка планировалась бессрочной Подробнее

Нефть немного подешевела после данных о росте запасов в США

62% россиян считают, что заботиться о стариках должно государство

Чаще всего такой точки зрения придерживаются пожилые люди, реже всего - молодежь Подробнее

Архитектор Михаил Посохин анонсировал проект реконструкции здания Госдумы

Что случилось этой ночью: среда, 26 сентября

"Полезные разногласия" Лаврова и Столтенберга, продажа завода Порошенко Подробнее

Гражданин Таджикистана осужден в Хабаровске за вербовку в ИГ

Замглавы СММ ОБСЕ рассказал об отсутствии политической воли для решения конфликта в Донбассе

Замглавы СММ ОБСЕ рассказал об отсутствии политической воли для решения конфликта в ДонбассеАлександр Хуг объявил, что 31 октября покинет свой пост Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');