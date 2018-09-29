В результате взрыва в Донецке пострадали три человека

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Три человека пострадали в результате взрыва в субботу днем в Донецке, сообщил "Интерфаксу" депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский.

"Взрыв произошел на съезде Компартии ДНР. Три человека пострадали, когда выходили из здания", - сказал он.

По предварительным данным, взрыв произошел в здании в Куйбышевском районе Донецка на пересечении улиц Хлебодарная и Бакинских Комиссаров, передает корреспондент "Интерфакса" с места событий.