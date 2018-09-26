Во Франции задержали выходца из Чечни по подозрению в подготовке теракта

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Стражи порядка задержали в Страсбурге 18-летнего выходца из Чечни, которого подозревают в подготовке теракта, сообщает радиостанция France Bleu.

По ее данным, мужчина был задержан еще 18 сентября, однако СМИ стало известно об этом только сейчас.

Сам задержанный обвинения в свой адрес отрицает, однако признал, что искал в интернете информацию об ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка), но делал это только для того, чтобы получить общую информацию по этой теме.

Французская полиция ранее уже поместила под стражу брата этого задержанного по делу, также связанного с терроризмом. Его подозревают в причастности к нападению в Париже в мае, когда погиб один человек.