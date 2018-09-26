Медведев назвал бредовыми опасения по поводу военного использования РФ объектов в Турку

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал параноидальным бредом предположения о том, что Россия может использовать в военных целях инфраструктуру архипелага в районе финского города Турку.

На пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Финляндии Юхой Сипили журналист, задававший Медведеву вопрос о деле Airiston Helmi, заметил, что высказываются опасения, связанные с тем, что Россия может использовать в военных целях инфраструктуру архипелага в районе города Турку, в том числе вертолетные площадки. В этой связи представитель СМИ поинтересовался, как российский премьер может ответить на такие озабоченности.

"Какие-то вертолетные площадки, их использование в военных целях - это параноидальный бред, что тут комментировать. Я даже не знаю, что сказать. Откуда такое рождается, в чьем воспаленном мозгу это появилось?" - сказал Медведев.

Опасения финнов в отношении Airiston Helmi и других подобных фирм связаны с тем, что они приобретают земельные участки вблизи мест, важных с точки зрения национальной безопасности. Так, например, на острове Кемиё два участка земли, расположенных рядом с охранной зоной оборонительных сил Скиннарвик, находятся во владении эстонской компании. Ее владелец - гражданин России.

В минувшие выходные финская полиция провела операцию на 17 объектах на островах архипелага Турку и близлежащей материковой части.

Портал телерадиовещания Yle сообщил в понедельник, что компания, в которой проходили обыски - Airiston Helmi. Владелец фирмы - российский бизнесмен 1964 года рождения, у которого также есть гражданство Мальты.

В результате полицейской операции было задержано три человека, но один был отпущен в понедельник. Было найдено большое количество интересующих полицию документов и прочих материалов. Во вторник в Финляндии суд первой инстанции дал санкции на арест 36-летнего гражданина России и 51-летнего гражданина Эстонии.

Между тем центральная уголовная полиция утверждает, что обыски были проведены исключительно в рамках расследования экономических преступлений и отмывания денег в крупных масштабах.

В то же время СМИ Финляндии не исключают, что предъявляемые арестованным подозрения в экономических преступлениях - только "прикрытие" настоящих причин полицейской операции. Так, газета Iltalehi со ссылкой на военного эксперта отметила, что отмывание денег и налоговое мошенничество могли использовать как предлог, поскольку расследование такого преступления привлекает меньше внимания, чем военная операция.