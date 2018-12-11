Финляндия оставила под арестом россиянина и освободила эстонца по делу об отмывании денег

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - В Финляндии освобожден из-под стражи 51-летний гражданин Эстонии, проходящий по резонансному делу об отмывании денег и уклонении от налогов в компании Airiston Helmi. В то же время его подельник 36-летний гражданин России остается под арестом.

Полиция считает, что гражданин России может сбежать, помешать следствию или избежать судебного процесса, сообщил во вторник портал телерадиовещания Yle со ссылкой на информацию, полученную в надворном суде.

Как сказал ведущий следствие Томи Таскила из Центральной криминальной полиции (ЦКП), официальные обвинения в силу большого объема материалов могут быть предъявлены осенью будущего года.

Обыски на архипелаге Турку

Полиция не называет фамилии арестованных 2 октября россиянина и эстонца, но, по данным финских СМИ, они тесно связаны с компанией Airiston Helmi, обладающей островком Сакилуто в архипелаге близ города Турку и 17 объектами в области туризма и гостиничного бизнеса.

21-22 сентября здесь была проведена масштабная полицейская операция с участием 400 полицейских, сотрудников береговой охраны и полиции безопасности, которые обнаружили на необитаемом островке многочисленные камеры слежения, вертолетную площадку, девять лодочных причалов, а также около 3 млн евро наличными, носители информации на 200 терабайт.

ЦКП запросила помощь в расследовании у полиции безопасности и Оборонительных сил в связи с тем, что многие документы заполнены на иностранных языках, которыми не владеют полицейские.

Таскила сообщил ранее СМИ, что по делу запрошена и международная помощь.

"Нам известна следующая страна, в которую мы отправим вопросы. Это не Россия и не Эстония", - сказал он.

Версия о "зеленых человечках"

Полиция подозревает Airiston Helmi в экономических преступлениях, но СМИ Финляндии не исключают, что предъявляемые арестованным подозрения - только "прикрытие" настоящих причин полицейской операции. Тревогу у СМИ вызывает мысль о том, что Россия могла бы использовать расположенные в финском архипелаге компании Airiston Helmi вертолетные площадки и причалы с военными целями, а объекты готовятся для действий "зеленых человечков" в условиях "гибридной войны".

Озабоченность в связи с этим высказал и президент Саули Ниинистё, заявивший, что он "давно озабочен приобретением россиянами недвижимости на стратегически важных территориях". Президент, однако, выразил мнение, что полицейская операция не повлияет на отношения между Финляндией и Россией.

На пресс-конференции в Хельсинки вскоре после задержания подозреваемых корреспондент телерадиовещания Yle задал премьер-министру России Дмитрию Медведеву вопрос о нашумевшем деле Airiston Helmi, возможной подготовке ее объектов в военных целях.

В ответ Медведев заявил, что расследование является внутренним делом Финляндии, в которое Россия не намерена вмешиваться. По словам Медведева, Россия готова оказать правовую помощь в расследовании, если это понадобится. В том случае, если на скамье подсудимых окажутся российские граждане, они смогут получить консульскую помощь, подчеркнул российский премьер. В свою очередь, идею военного использования вертолетных площадок, расположенных в архипелаге Турку и принадлежащих компании Airiston Helmi, Медведев назвал "параноидальной".