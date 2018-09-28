Порошенко назвал Украину де-факто восточным флангом НАТО

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко во время посещения базы Береговой охраны США "Балтимор" в рамках своего рабочего визита в Соединенные Штаты Америки отметил чрезвычайную важность передачи ВМС Украины двух патрульных катеров береговой охраны класса "Айленд", сообщает пресс-служба администрации президента Украины.

"Украина является де-факто восточным флангом НАТО, а этот жест поддержки усилил оборонное сотрудничество между нашими странами", - сказал Петр Порошенко.

В свою очередь, помощник госсекретаря по вопросам обороны, помощник Министра обороны США Роберт Карем отметил, что позиция Соединенных Штатов по твердой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины неизменна.