Порошенко передал генсеку ООН ноту о решении Украины не продлевать "большой договор" с РФ

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко передал генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу ноту о решении Киева не продлевать действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Об этом сообщает пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

"Президент передал Генеральному секретарю ООН ноту о решении Украины не продлевать действие Договора о дружбе с Россией. Наша нота будет распространена в качестве официального документа Генассамблеи и Совета Безопасности ООН", - сообщил Цеголко на своей странице в фейсбуке в среду.

6 сентября Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал инициативу президента Украины Петра Порошенко о непродлении Договора о дружбе, партнерстве и сотрудничестве с РФ на 10 лет. На заседании СНБО Порошенко заявил, что будет дано поручение МИД Украины в кратчайшие сроки направить ноту российской стороне о прекращении действия Договора.

17 сентября президент Украины своим указом ввел в действие решение СНБО.

Согласно решению СНБО, МИД должен проинформировать ООН, ОБСЕ и другие международные организации о желании Украины прекратить действие Договора о дружбе с Россией, а также об основаниях его прекращения.

21 сентября Министерство иностранных дел Украины направило ноту российской стороне о непродлении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан 31 мая 1997 года сроком на 10 лет (с последующей автоматической пролонгацией документа, если стороны не выскажутся против). Верховная Рада ратифицировала документ 14 января 1998 года, Госдума - 25 декабря 1998 года. Договор вступил в силу 1 апреля 1999 года (с момента обмена ратификационными грамотами).

Согласно Договору о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной, закреплялся принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.