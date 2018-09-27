США передали Украине два подержанных патрульных катера класса "Айленд"

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - На военно-морской базе в Балтиморе (штат Мэриленд) в присутствии президента Украины Петра Порошенко и вице-адмирала Береговой охраны США Майкла Макаллистера прошла церемония передачи двух катеров класса "Айленд" (Island) Военно-морским силам Вооруженных сил Украины.

"Наша задача - заверить Кремль в нашей решимости защищать украинские берега так же, как мы защищаем нашу землю на Донбассе, как мы защищаем наш суверенитет, свободу и демократию. С солидарностью, единством и поддержкой мы можем удерживать эту тонкую красную линию против агрессора не пулями, а нашей решительностью действовать", - заявил на церемонии Порошенко.

В этом контексте глава украинского государства выразил убеждение, что "достижение мира посредством силы - это наиболее эффективная стратегия против российской агрессии".

Говоря о получении Украиной двух патрульных катеров, Порошенко выразил надежду, что это событие лишь начало сотрудничества Киева и Вашингтона в данном направлении.

Меморандум о передаче Украине патрульных катеров USCGC Cushing (WPB-1321) и USCGC Drummond (WPB-1323) подписали командующий ВМС ВСУ адмирал Игорь Воронченко и вице-адмирал Береговой охраны США Макаллистер.

Патрульные катера класса Island строились для Береговой охраны США в период с 1985 по 1992 годы. Всего было построено 49 катеров этого класса. В 2014 году их начали выводить из состава Береговой охраны США в связи с заменой на строящиеся новые сторожевые катера типа Sentinel, однако в настоящее время 12 катеров все еще эксплуатируются. Выведенные из состава Береговой охраны и законсервированные катера США постепенно передают своим союзникам. Согласно данным из открытых источников, в настоящее время без учета передаваемых Украине двух катеров у американской стороны остаются в наличии около 30 "Айлендов".

Катера класса Island в своей базовой комплектации имеют водоизмещение 168 тонн, длину- 34 м, ширину - 6,4 м. Развивают скорость до 29,5 узлов. Команда по нормативам США состоит из 16 человек, в т.ч. двух офицеров. Из вооружения у катера есть 25-мм пушка и два пулемета. Катера оснащены РЛС общего обнаружения AN/SPS-73 и 5,4 м досмотровой лодкой Zodiak Hurricane 540.

Cushing и Drummond посе вывода из состава Береговой охраны США в 2017 году находились в законсервированном состоянии. Последний доковый ремонт Cushing состоялся в 2014 году, а "Drummond - в 2012 году.

После получения Украиной катеров в США начнется подготовка украинских экипажей к ним. Впоследствии "Айленды" будут транспортированы в Одессу. По озвученным ранее в СМИ оценкам, в целом этот процесс может занять до одного года. В дальнейшем при проведении соответствующей политики возможно получение и других катеров этого типа Украиной, а также других необходимых плавсредств от США.