Что случилось этой ночью: пятница, 28 сентября

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- The Telegraph со ссылкой на британские спецслужбы пишет об установлении личности третьего подозреваемого в причастности к отравлению бывшего сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Перед отравлением страну посещал агент ГРУ, который готовил план отравления, пишет газета.

- Комиссия по ценным бумагам США подала в суд на Илона Маска из-за его августовских твитов о возможности выкупить акции Tesla. Угроза сделать компанию непубличной ударила по инвесторам. уверен регулятор. В иске от суда требуют отстранить миллиардера от руководства публичными компаниями.

- США пообещали сохранить свое присутствие в Сирии, пока там присутствует Иран. Однако, как отметил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри, присутствие необязательно будет военным, а Вашингтон не станет вынуждать Тегеран покинуть Сирию.