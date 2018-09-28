Кучма предупредил об уходе с поста полпреда Украины в контактной группе по Донбассу

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Второй президент Украины Леонид Кучма, занимавший этот пост в 1994-2005 годы и которому в августе исполнилось 80 лет, заявил, что завершит работу в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, когда достигнет критического возраста.

"Я для себя уже давно принял решение, когда я достигну своего критического возраста, я должен буду поблагодарить всех, кто со мной там (в ТКГ - ИФ) работал, и уйти, дать возможность поработать другим", - сказал Кучма журналистам в пятницу в Киеве.

Он напомнил, что работает в ТКГ на общественных началах уже более четырех лет. "До ста поездок в Минск. А каждая встреча за закрытыми дверями... И когда ты знаешь, что движения серьезного не будет, когда ты приезжаешь и знаешь, что другая сторона приезжает с заранее подготовленными ответами", - сказал экс-президент.

Кучма отметил, что относительно Минского процесса звучит много критики, и "желающих не найдется, поскольку это не хлебное место".

Второй президент Украины подчеркнул, что окончательно для себя решил этот вопрос. "Когда-то надо мне остановиться... Когда я достигну критического возраста, я должен принять такое решение. Когда я приезжаю домой, я двое суток отхожу от этих встреч, а там перед каждой встречей обязательно таблеточку успокаивающую под язык... Там слишком трудные разговоры. А когда ты знаешь, что результата нет, когда ты знаешь, что принимаем решение с 1 сентября объявить перемирие, а оно не выполняется", - сказал Л.Кучма.

Он подчеркнул, что хотел бы, чтобы критики Минского процесса поняли, что этому процессу нет альтернативы.