Создаваемый ЕС механизм расчетов с Ираном не будет защищать от санкций компании РФ и Китая

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Создаваемый Евросоюзом специальный механизм расчетов с Ираном (Special Purpose Vehicle (SPV) не предполагает подключения других участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы. Об этом сообщил в пятницу "Интерфаксу" российский дипломатический источник.

"Этот механизм, как мы понимаем, предназначен исключительно для защиты от антииранских санкций США европейских компаний. Предполагается, что Россия и КНР будут принимать защитные меры для своих экономических операторов самостоятельно", - пояснил источник.

О решении разработать специальный механизм, призванный оградить от американских санкций финансовые транзакции компаний, которые захотят продолжить сотрудничество с Тегераном после восстановления 5 ноября Вашингтоном односторонних санкций в отношении энергетического и нефтяного секторов Ирана, объявила в начале этой неделе глава европейской дипломатии Федерика Могерини. Об этом она заявила по итогам встречи в Нью-Йорке "пятерки" международных посредников (РФ, КНР, Великобритания, Германия и Франция - ИФ) и Ирана на уровне министров иностранных дел.

СВПД был одобрен 14 июля 2015 года в Вене тогда еще "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия - ИФ) и Ираном.

Однако новый президент США Дональд Трамп назвал СВПД худшей сделкой, когда-либо заключавшейся американской администрацией, и 8 мая 2018 года объявил о выходе из нее Соединенных Штатов с последующим восстановлением односторонних американских санкций в отношении Ирана.