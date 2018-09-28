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Нефть Brent подорожала до $82,64 за баррель

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть поднимаются в пятницу, завершая ростом третью неделю подряд, на растущих опасениях, что рынок столкнется с нехваткой сырья после вступления в силу очередного раунда американских санкций в отношении Ирана.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:45 по московскому времени поднялась на $0,92 (1,13%) - до $82,64 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,85 (1,18%) - до $72,97 за баррель.

На этой неделе Brent подорожала на 3,9%, WTI - на 1,8%.

В июле-сентябре Brent выросла в цене по итогам пятого квартала подряд - это самый длительный непрерывный подъем с июня 2008 года. Однако темпы увеличения стоимости нефти в третьем квартале были самыми низкими за этот период - 3,4%.

Цены на нефть поднялись до уровней 2014 года на сигналах того, что страны ОПЕК не намерены быстро наращивать добычу, чтобы компенсировать ожидаемое сокращение поставок из Ирана после введения второго раунда американских санкций в отношении этой страны в ноябре текущего года.

"Экспорт нефти из Ирана снижается быстрее, чем ожидалось", - цитирует Dow Jones аналитика UBS Wealth Management Джованни Стауново.

National Iranian Oil Co. предварительно оценивает сокращение поставок нефти из страны в этом месяце до 1,5 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 2,3 млн б/с в июне, сообщают источники издания.

Глава Total Патрик Пуяннэ в интервью агентству Bloomberg заявил, что цена на нефть, по его мнению, может достичь $100 за баррель. Факторами, толкающими цены на нефть к трехзначным отметкам впервые с 2014 года, являются санкции США в отношении Ирана, а также перебои с поставками нефти из Венесуэлы, отметил П.Пуяннэ.

По его мнению, Саудовская Аравия не сможет быстро нарастить поставки нефти на рынок. "В нашей отрасли так не происходит, что ты жмешь на кнопку, и нефть полилась. Это более сложно, поэтому займет время", - сказал он.

Нефтетрейдеры Trafigura и Mercuria Energy также прогнозируют, что цены на нефть поднимутся выше $100 за баррель. Банки Bank of America и JPMorgan Chase не столь оптимистичны, однако также повысили прогнозы на нефть.

Тем временем, эксперты Petromatrix ожидают, что подъем стоимости нефти до $100 за баррель "аннулирует" спрос на нефть.

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