ЕС создаст юрлицо для финансовых расчетов с Ираном

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Европейский союз создаст механизм для защиты от санкций финансовых расчетов европейских компаний с Ираном, чтобы сохранить соглашение по иранскому атому, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

"В практическом смысле это будет означать, что страны-члены ЕС создадут юридическое лицо, чтобы обеспечить прохождение законных финансовых операций с Ираном", - сказала она.

По ее словам, создаваемую ЕС схему, которая должна обеспечить сохранение торговли с Ираном, в том числе экспорт нефти, смогут использовать и другие страны.

Это заявление Могерини сделала по итогам встречи представителей пяти стран, в том числе России, подписавших соглашение по иранскому атому. Ранее "пятерка" была "шестеркой", но США вышли из соглашения с Ираном.

Оставшиеся страны-подписанты подтвердили приверженность выполнению положений Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в соответствии с соглашением от 2015 года, говорится в совместном заявлении по итогам министерской встречи на полях ГА ООН.

Участники заседания, говорится в заявлении, подтвердили необходимость дальнейшего развития деловых связей с Ираном, связанных в том числе с экспортом Ираном своих нефти и газа.

В условиях санкционной политики США, считают участники заседания, необходимо обеспечить защиту компаний, осуществляющих деловые связи с Ираном.

Возможные санкции США

СВПД был подписан с Ираном "шестеркой" международных посредников - пятью постоянными членами СБ ООН и Германией в июле 2015 года. В мае 2018 года президент США Дональд Трамп, назвав соглашение "плохим", заявил о выходе из него Соединенных Штатов.

Вашингтон объявил о восстановлении существовавших до подписания соглашения американских санкций против Ирана в финансово-экономической сфере, предусматривающих, в том числе, санкционные меры в отношении компаний третьих стран, ведущих бизнес с иранскими партнерами.

До 4 ноября все компании, чтобы избежать санкций, должны свернуть сотрудничество с Ираном в области углеводородного сырья, в частности, прекратить закупки иранской нефти.