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Владелец задержанного в Пусане судна сообщил об отсутствии проблем у его экипажа

Теплоход "Севастополь" ранее не выпустили из южнокорейского порта в связи с санкциями США

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Обстановка на теплоходе "Севастополь", задержанном в порту Пусан из-за введенных в отношении приморской компании "Гудзон" санкций США, нормальная, экипаж не испытает проблем с продуктами, заявил "Интерфаксу" представитель компании "Гудзон" Геннадий Кононенко.

"Обстановка нормальная, все в рабочем режиме. Продовольствие есть", - сказал он.

По его словам, в пятницу вечером от корейских властей порта Пусан в адрес компании поступило письмо, в котором сказано, что в связи с введенными США экономическими санкциями в отношении компании судно "Севастополь" задержано в порту и без специального разрешения правительства не может выйти. "Данное задержание судна является политическим. Решение вопроса должно быть на межправительственном уровне", - сказал Кононенко.

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Он сообщил, что 21 августа судно пришло в порт еще до введения санкций, встало на ремонт. После ремонта должно было отправиться в рейс.

"23 августа на теплоход "Севастополь" пришла комиссия органов власти Южной Кореи, которая проверила всю документацию как грузовую, так и навигационную, проверила само судно, пообщалась с экипажем на предмет работы с Северной Кореей. Комиссия пришла к заключению, что судно никогда не было в Северной Корее и никак с ней не связано", - подчеркнул представитель "Гудзона", добавив, что "Севастополь" является судном для перевозки генеральных грузов и контейнеров и не может перевозить топливо.

Кононенко также сказал, что за помощью руководство компании обратилось в МИД России.

Говоря об убытках, которые терпит компания в связи с инцидентом, он сообщил, что речь идет о миллионах долларов, так как приходится разрывать контракты на международные перевозки.

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Теги: Южная Корея, Пусан, Севастополь, Гудзон, США

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