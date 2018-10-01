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Генконсульство РФ обратилось в МИД Южной Кореи за разъяснениями по задержанию российского судна

Компания-владелец судна находится под санкциями США

Генконсульство РФ обратилось в МИД Южной Кореи за разъяснениями по задержанию российского судна
Порт Пусан
Фото: ТАСС/EPA

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Генконсульство России в Пусане направило в МИД Южной Кореи письмо с просьбой прояснить ситуацию с задержанием теплохода "Севастополь", сообщил "Интерфаксу" гендиректор компании-судовладельца "Гудзон" Геннадий Кононенко.

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"Генконсульство РФ в Пусане направило в МИД Южной Кореи письмо с просьбой пояснить ситуацию", - сообщил Кононенко.

Он добавил, что ранее компания обратилась в МИД РФ с просьбой разрешить ситуацию с задержанием судна, и проблема должна решаться на уровне дипмиссий стран.

"Задержание судна является политическим", - отметил он.

В свою очередь, в представительстве МИД России во Владивостоке заявили, что ситуация с "Севастополем" находится в компетенции генконсульства в Пусане.

В субботу, российское судно "Севастополь", принадлежащее приморской компании "Гудзон", было задержано в южнокорейском порту Пусан. Судовладелец заявил, что судно задержано из-за введенных в отношении компании экономических санкций США. При этом он подчеркнул, что судно никогда не было в Северной Корее и никак с ней не связано. Судовладелец заявляет, что убытки компании в связи с инцидентом насчитывают миллионы долларов.

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Теги: Южная Корея, Пусан, Россия

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