Очевидцы сообщили о пострадавшем при взрыве в Донецке кандидате на пост главы ДНР

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Три человека, в том числе кандидат на пост главы самопровозглашенной Донецкой народной республики от Компартии Игорь Хакимзянов, пострадали в результате взрыва в субботу днем в здании в Донецке, где проходил съезд местной Компартии.

В момент взрыва Хакимзянов находился внутри здания, сообщил журналистам член Компартии ДНР Геннадий Фоменко с места событий.

"На момент взрыва в здании находилось около 50 человек. На месте взрыва найден пакет. Пострадали две женщины, у одной из них сильные ожоги. Также пострадал Игорь Хакимзянов - кандидат на пост главы ДНР", - сказал он.

В свою очередь депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский сообщил, что "взрыв произошел на съезде Компартии ДНР". "Три человека пострадали, когда выходили из здания", - отметил депутат.

Со своей стороны, глава Компартии ДНР Борис Литвинов сообщил журналистам, что здание, где проводился съезд, сильно пострадало, выгорело несколько комнат первого этажа.

"Это наше здание, сегодня 307 делегатов участвовали в работе съезда. Съезд кончился, я проводил совещание, заканчивалось совещание, мы выходили из комнаты и в этот момент прогремел взрыв. Буквально на наших глазах, - рассказал он. - Сильно пострадала секретарь горкома Ирина Якина, у нее множественные осколочные ранения тела и лица. Также госпитализированы еще два человека".

Позже источник "Интерфакса" в совете министров ДНР сообщил, что число пострадавших при взрыве на съезде Компартии в Донецке, предварительно, составило четыре человека. "По уточненным данным, четверо пострадавших. Погибших нет", - сказал он.

В здании сработало безоболочное взрывное устройство. "Закладка была сделана заранее - ориентировочно за день до съезда", - заявил источник.

По его словам, правоохранительные органы самопровозглашенной Донецкой народной республики рассматривают в качестве основной версию о причастности украинской диверсионно-разведывательной группы.

Как передал ранее корреспондент "Интерфакса" с места событий, по предварительным данным, взрыв произошел в здании в Куйбышевском районе Донецка на пересечении улиц Хлебодарная и Бакинских Комиссаров.