Кандидат на пост главы ДНР при взрыве в Донецке получил ожоги

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Кандидат на пост главы самопровозглашенной Донецкой народной республики от коммунистов Игорь Хакимзянов получил ожоги в результате взрыва в Донецке, заявил журналистам глава Компартии ДНР Борис Литвинов.

"Игорь Хакимзянов получил ожоги, их характер сейчас устанавливается. Но он в сознании. Угрозы жизни нет", - сказал Литвинов.

В свою очередь представитель МВД ДНР заявил, что в субботу в здании, где шел съезд Компартии ДНР, по предварительным данным, сработало безоболочное взрывное устройство (100-150 граммов в тротиловом эквиваленте). "Уже известно о четырех пострадавших", - отметил он.

Ранее источник "Интерфакса" в совете министров ДНР сообщил, что число пострадавших при взрыве на съезде Компартии в Донецке, предварительно, составило четыре человека, погибших нет. По его словам, правоохранительные органы ДНР рассматривают в качестве основной версию о причастности украинской диверсионно-разведывательной группы.