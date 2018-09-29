Уличные беспорядки в Барселоне привели к арестам

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Два человека арестованы в субботу во время беспорядков в Барселоне, сообщили агентству Associated Press источники в полиции.

По их данным, арестованным предъявлены обвинения в насилии в отношении полицейских.

Беспорядки начались в то время, когда в городе проходило шествие в поддержку действий полиции на признанном незаконным референдуме о независимости Каталонии, попытка проведения которого была организована 1 октября прошлого года.

Сторонники независимости забросали полицейских и своих оппонентов пакетами с разноцветными красками.

Столкновения произошли за два дня до первой годовщины референдума о независимости Каталонии, напоминает агентство.