Премьер Испании призвал лидера Каталонии вести диалог с противниками независимости

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал главу женералитата (регионального правительства) Каталонии Кима Торру начать диалог с теми, кто выступает против независимости Каталонии, сообщила в среду газета El Pais.

"Правительство (Каталонии - ИФ) должно инициировать обширный диалог среди каталонцев, так как предложение Торры удовлетворяет только половину каталонцев", - заявил Санчес, который сейчас находится с визитом в Швеции.

Ранее Торра призвал к проведению нового референдума по статусу Каталонии, а также к сохранению открытыми каналы коммуникации с Мадридом.

В прошлом году 1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости. Конституционный суд Испании признал голосование не соответствующим конституции.