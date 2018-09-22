СМИ узнали об эвакуации США из Дейр-эз-Зора верхушки ИГ

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Возглавляемая США международная коалиция эвакуировала боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) из сирийской провинции Дейр-эз-Зор, передало в субботу сирийское государственное агентство САНА.

"Боевые вертолеты "международной коалиции", действиями которой руководят США, провели операцию по эвакуации высокопоставленных главарей террористической группировки ДАИШ (ИГ) из поселка Аль-Марашда на юго-востоке провинции, где в настоящее время скрываются оставшиеся террористы ДАИШ", - говорится в сообщении.

Провинция Дейр-эз-Зор расположена на востоке Сирии.

Одноименный город был освобожден сирийскими военными от ИГ в ноябре прошлого года. Дейр-эз-Зор оставался последним главным оплотом террористов в Сирии. Боевики удерживали под своим контролем большую часть города с 2014 года. Для ИГ Дейр-эз-Зор имел стратегическое значение, поскольку недалеко находится сирийско-иракская граница.